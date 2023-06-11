Далі буде: у Міноборони заінтригували відео з мовчазним Будановим

У Міністерстві оборони опублікували загадкове відео з очільником ГУР Кирилом Будановим. У відомстві натякнули, що щось почалось.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відео з Будановим. Вона зазначила, що плани люблять тишу.

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Маляр опублікувала відео з Будановим

Заступниця міністра оборони оприлюднила відео, на якому очільник ГУР мовчить та хитро споглядає в камеру. У відео зазначається, що "далі буде" і що плани люблять тишу.

Водночас після титрів ми можемо побачити додаткову сцену з Будановим у найкращих традиціях Marvel. Там глава розвідки тихо сміється у своєму фірмовому стилі.

Дивіться відео з Будановим:

Зауважимо, що на початку червня російські пропагандисти почали розганяти фейк про те, що Буданов нібито загинув. У ГУР цю маячну, звичайно, спростували.

Водночас Кирило Буданов наразі справді зник з інформаційного поля. Заступник глави ОП Михайло Подоляк запевнив, що з очільником розвідки все гаразд і він регулярно бере участь в Ставках президента. Він дав зрозуміти, що наразі очільник розвідки "особисто модерує ті чи інші операції, які сьогодні жахають Росію" й робить це доволі ефективно.

ЗСУ перейшли у наступ

10 червня Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ проводять контрнаступальні та оборонні дії, а військові командувачі на фронті "налаштовані позитивно".

Того ж дня Ганна Маляр повідомила, що 5 окрема штурмова бригада з січня 2023 утримує рубежі та околиці Бахмута та перейшла у наступ. Днем раніше, 9 червня, наші захисники просунулись на 1 400 метрів на Бахмутському напрямку.

11 червня стало відомо, що воїни з 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне Донецької області. Російські війська опирались до останнього, але не витримали натиску.

У Міноборони наголошують, що наступ відбувається на фронті, а не у соцмережах. Поширювати інформацію про звільнення населених пунктів можуть лише Міноборони, Генштаб та вище військове командування. Поспішне вихваляння у соцмережах ставляють під ризик операції, життя наших воїнів та деокупацію наших територій. А отже, і перемогу.