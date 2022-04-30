Далі хіба повітряні кулі: у небі над Донбасом збили безпілотники "Орлан" МНС Росії

30 квітня 2022 , 20:17
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

На Донеччині українські військові збили БПЛА "Орлан-10" російського МНС. Видно, зовсім туго з безпілотниками.

У ворога проблеми з безпілотниками

У Генеральному штабі Збройних сил іронізують, що ж буде далі, якщо уже "так тяжко" з безпілотниками.

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На Донеччині воїни-розвідники угруповання Об'єднаних сил успішно нищать багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів "Орлан-10",
– йдеться у повідомленні. 

На фото видно, що "пташка" належить до МНС Росії.

Чекаємо тепер у небі на їхні бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі,
– додали військові. 


Військові збили російський безпілотник / Фото Генштаб


Російська армія використовує безпілотники МНС / Фото Генштаб


Збитий безпілотник розлетівся на уламки / Фото Генштаб

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Автор: Анастасія Лукашевська