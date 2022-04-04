Далі пробивають дно: окупанти порізали папугу українки на шматки та намагалися з'їсти

Окупанти продовжують успішно пробивати дно. Так, вони порізали та намагалися з'їсти папугу українки.

Про нове звірство окупантів розповіла власниця папуги Анна 3 квітня. Вона знайшла шматки пожованого м'яса на підлозі.

Зверніть увагу Їм нас не зламати, ми вистоїмо, агресор заплатить, – Кличко про звірства росіян на Київщині

З огляду на нові дикунства окупантів, можна здогадатися, що до дна їм залишилось зовсім трішки.

Окупанти порізали Zipa (папугу – 24 канал) на шматки та намагались його з’їсти. Про це свідчать відрізані крила, голова, вискубане пір'я та шматки пожованого м'ясця на підлозі,

– пише власниця папуги.

Анна додає, що тепер Zip – райська птаха.

Раніше повідомляли, що окупанти їдять собак, адже вони хочуть "м'яса". Один із солдатів вихвалявся цим перед батьком.

До слова – Волинь жодного москаля не пропустить, – Головко про загрозу наступу на Тернопіль: відео