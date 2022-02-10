Дані досі похмурі: розвідка Великої Британії не бачить зниження загрози з боку Росії

У Великій Британії продовжують попереджати, що шанси російського вторгнення в Україну досі залишаються високими. Там називають наступні дні "найнебезпечнішим моментом".

Втім, Володимир Путін міг і досі не ухвалити конкретного рішення. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Читайте також Очільниця британського МЗС летить у Москву: говоритиме про Україну

Я не думаю, що рішення Путін вже ухвалив. Але це не означає неможливість того, що щось абсолютно катастрофічне справді не відбудеться дуже скоро. Дані розвідки залишаються похмурими,

– сказав він.

Джонсон вкотре наголосив, що не варто розслаблятися.

Батальйонні групи біля кордонів України

Британський прем'єр стверджує, що на українських кордонах Росія скупчила 70 чи навіть більше тактичних батальйонних груп.

Джонсон попередив Європу, що до цієї загрози треба зробити правильний підхід. Він назвав ситуацію найнебезпечнішою у найбільшій кризі безпеки, з якою Європа зіткнулася за десятиліття.

Комбінація санкцій з військовою рішучістю плюс дипломатія – це те, що ми вважаємо правильним,

– наголосив він.

Політик додав, що Велика Британія є прихильною європейській безпеці "беззастережно і непорушно". Підтвердженням цього Джонсон назвав плани збільшити кількість військ, літаків і кораблів.

Як Велика Британія допомагає Україні

Країна всіляко підтримує нашу державу фінансово та постачанням зброї. Нещодавно підтвердженням цього став особистий візит Бориса Джонсона до Києва. Також обіцяють у випадку загострення одразу схвалити найжорсткіші санкції проти Росії.

До України 9 лютого прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. Очільник Міноборони Олексій Резніков повідомляв, що він доставив товари для сил територіальної оборони. Мовиться про шоломи та бронежилети. Масштабну допомогу також отримуємо від США.

Велика Британія пообіцяла привести в готовність ще 1000 своїх військовослужбовців. Таким чином збираються допомагати НАТО якщо з'явиться "гуманітарна криза" в східній Європі.

Що обіцяв Борис Джонсон нашій державі: дивіться відео