Дані понад 20 мільйонів осіб: студент із Києва продавав конфіденційну інформацію

19-річний студент з Києва продавав конфіденційну та комерційну інформацію про людей. Для цього він створив бота у месенджері.

За отримання даних користувачі мали заплатити 1 долар на день або 4 – за 20 разів пошуку. Юнака викрила поліція.

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19-річний хакер продавав дані людей

Кіберполіцейські викрили студента на збуті баз даних понад 20 мільйонів громадян. За допомогою бота у месенджері фігурант продавав конфіденційну, комерційну та іншу інформацію з обмеженими доступом, у тому числі персональні дані українців,

– мовиться у повідомленні.

Зловмисник виявився 19-річним студентом з Києва. Продавав він навіть персональні дані громадян України, а оплату отримував на крипто-гаманець. Також поліція з'ясувала, що юнак:

купував відомості на тематичних хакерських форумах;

розробляв та впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями людей із використанням штучного інтелекту;

фото завантажував з відкритих джерел інтернету.

Поліція провела обшуки за місцем проживання студента, вилучила комп'ютерну техніку та мобільні телефони.

"Під час огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, що були скомпрометовані в період з 2014 – 2019 роки", – розповіли в кіберполіції.

Бази даних вміщували:

дати народження, прізвища, ім'я та по батькові громадян;

серії та номери паспортів;

індивідуальні податкові номера платників податків;

номера телефонів;

фотографії осіб.

Кіберполіцейські вилучили бази персональних даних з незаконного обігу, а також заблокували облікові записи, що використовувались у протиправній діяльності. Наразі проводяться комп'ютерно-технічні експертизи,

– розповіли у відомстві.

Правоохоронці відкрили праву за фактом несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації.

До речі, санкція статті передбачає до 5 років ув'язнення. Наразі тривають слідчі дії.

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