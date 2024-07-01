Підприємства мають повідомити ТЦК про працівників, які відмовилися від повістки або звільнились

Постанова Кабінету Міністрів передбачає, що підприємства мають вручати повістки працівникам під їх особистий підпис. Це має відбуватись у робочий час.

Постанова Кабміну №560 від 16 травня 2024 року передбачає, що виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад, отримавши розпорядження відповідного голови районної, міської держадміністрації або відповідного керівника ТЦК та СП, мають довести до підприємств, установ та організацій та населення розпорядження про проведення мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов'язаних ТЦК та СП, пише 24 Канал.

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Що відомо про постанову Кабміну

Згідно з постановою Кабміну, керівники підприємств, установ, організацій:

оповіщують в робочий час працівників шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;

здійснюють на підприємстві (в установі, організації) інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації;

повідомляють письмово протягом 3 днів у ТЦК та СП про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог законодавства;

про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог законодавства; забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних шляхом їх перевезення від підприємства до пунктів збору районних (міських) ТЦК та СП або військових частин чи звільнення їх від виконання обов'язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК та СП, та у разі потреби – часу на зворотний шлях;

районних (міських) ТЦК та СП або військових частин чи звільнення їх від виконання обов'язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК та СП, та у разі потреби – часу на зворотний шлях; невідкладно інформують відповідний ТЦК та СП про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

До речі, наразі для офіційного працевлаштування потрібен військовий квиток. Якщо підприємство візьме на роботу без нього, то посадовцю цієї компанії загрожує штраф. Це передбачає частина 2 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.