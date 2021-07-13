Данілов може очолити МВС після відставки Авакова, – ЗМІ

Якщо відставка Арсена Авакова таки відбудеться, то на його місце вже розглядають двох кандидатів. Найімовірніший серед них – чинний секретар РНБО Олексій Данілов.

Другим кандидатом на посаду очільника МВС може бути директор центру інфраструктури МВС Олександр Єфіменко.Принаймні таку інформацію поширюють ЗМІ, посилаючись на власні джерела.

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Данілов ігнорує відповідь на пряме питання про МВС

Щодо того, чому на посаду розглядають саме Данілова – його впізнаваність і участь у РНБО.

Засідання Радбезу стали традиційними інформаційними приводами для новин в ЗМІ, а регулярна участь Данілова в рейтингових ток-шоу підняли його впізнаваність серед українців,

– повідомляє ЗМІ.

Видання звернулося до пресслужби РНБО з проханням прокоментувати дані джерел щодо ймовірного призначення Данілова. У відомстві не змогли сформулювати на це чітку відповідь. На інформаційний запит відповіли, що "найближчим часом не зможуть відповісти".

Сам Данилов також ухилився від прямого запитання. Він проігнорував повідомлення у месенджері вотсап щодо того, чи має він амбіції очолити МВС.

Люстрований Єфіменко на крісло глави МВС

Крім секретаря РНБО, за даними ЗМІ, на Банковій також розглядають на крісло міністра МВС Олександра Єфіменка – директора Центру інфраструктури та технологій МВС. Однак варто зауважити: Єфіменко виявився в списку люстрованих чиновників, оскільки за часів Януковича обіймав посаду заступника начальника УМВС в Херсонській області.



Олександр Єфіменко підпадав про закон про люстрацію / Фото з "Мост"

У 2017 році через суд він домігся відновлення прав займати керівні посади.

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