Данілов заявив про нові плани ФСБ з "акторами-розвідниками": Арестович впізнав себе в дописі

Олексій Данілов попередив, що ФСБ Росії намагається створити нову агентурну мережу в Україні. Він наголосив, що ворог хоче внести розкол в українське суспільство за допомогою будь-яких інструментів.

Про це секретар РНБО написав у мережі Х. Він наголосив, що останнім часом активізувалися "актори-розвідники", ймовірно, натякаючи на Олексія Арестовича.

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Данілов закликав українців бути "інформаційно охайними"

Секретар РНБО підкреслив, що єдиний шанс Росії здолати Україну – це вносити розкол в українське суспільство, аби розпалити внутрішнє протистояння. Саме такий план реалізовував Кремль протягом останніх десятиріч – ділив народ на "сорти", формував проросійські партії, фальсифікував історію й підкупав українських чиновників.

Україна провела наймасштабнішу чистку російської агентури, втім ФСБ не полишає спроб створити нову мережу. Данілов стверджує, що російські спецслужби намагаються створити нову мережу агентів у "політичному проєкті". За його словами, такі "експерти" будуть орієнтовані на "залишки проросійськи налаштованого населення", а паралельно – розхитуватиметься процес внутрішньої дестабілізації у суспільстві.

Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про «конфлікти» серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з Росією необхідно домовлятися,

– мовиться у дописі з натяком на "розвідника" Арестовича.

Данілов наголосив, що правоохоронці уважно відстежують усі проросійські заяви й прояви ворожих дій. Тому секретар РНБО закликає українців "проявити вискоку ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності".

Арестович "відповів" на пост Данілова

Олексій Арестович відреагував на допис секретаря РНБО й намагався "виправдатися". Він заявив, що у державі "кожен має свою функцію". Втім, наприкінці він кинувся на Олексія Данілова зі звинуваченнями.

"Є функція і в секретаря РНБО. П**діти державною. А ні, він ще носить слайди Президенту, я кілька разів бачив. Іншої користі від нього за два з половиною роки в Офісі я так і не помітив. І якщо Ви вважаєте, що ваше життя не має сенсу і Ви займаєтесь незрозуміло чим, то пригадайте, що окрім ООН є ще секретар РНБО України", – написав Арестович.



Арестович "образився" на допис Данілова / Скриншот

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