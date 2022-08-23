Данілов назвав умову, за якої росія може зберегти цілим кримським міст
23 серпня 2022 , 16:40Читать новость на русском
кримський міст є одною із важливих цілей на знищення, про це неодноразово наголошували різні посадові особи. Ліквідація кримського мосту була надважливою ще у березні.
Про це у інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає 24 канал. Він також зазначив, що це військовий об'єкт, через який перекидають підкріплення для військ агресора.
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За його словами, міст підлягає знищенню і у цьому немає нічого надзвичайного.
Але у путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму через цей міст. Їм просто треба звідти піти, інакше ми їх відправимо геть. У нас немає іншого виходу.
Вибухи та "бавовна" у Криму – коротко
- У тимчасово окупованому росією Севастополі ввечері 21 серпня оголосили повітряну тривогу. Ще до увімкнення сирен у російських ЗМІ повідомили про "приліт" в районі Нахімовського училища. Згодом окупанти почали, як завжди, говорити, що "бавовна" – це звуки роботи російської ППО.
- 18 серпня у Керчі біля мосту пролунали вибухи. Місцеві мешканці у соціальних мережах пишуть, що було чути щонайменше 4 гучних вибухи. А також повідомили, що бачили ракети, які летять "зі сторони моря" та спалахи в небі.
- При цьому росіяни на півострові дуже налякані. Вони одразу почали звідти втікати. Дослідники американського Інституту вивчення війни повідомляли, що після "бавовни" в Криму росія у паніці почала міняти командування флоту. Вибухи на військових об'єктах вона хоче видати за теракт.