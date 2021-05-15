Данілов не виключив, що Медведчука можна обміняти на політв'язнів Кремля

Олексій Данілов вважає, що Віктора Медведчука можуть обміняти на українських в'язнів Кремля. Проте тільки тоді, якщо політика засудять.

Однак секретар Ради національної безпеки та оборони наголосив, що це рішення може приймати лише президент.

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Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо,

– сказав Данілов.

Додамо, напередодні Данілов зазначив, що не може висловити своє ставлення до цілодобового домашнього арешту Медведчука, бо це – не його компетенція. Однак секретар РНБО відзначив, що триває робота з деолігархізації.

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