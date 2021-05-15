Данілов не виключив, що Медведчука можна обміняти на політв'язнів Кремля

Читать новость на русском

Олексій Данілов вважає, що Віктора Медведчука можуть обміняти на українських в'язнів Кремля. Проте тільки тоді, якщо політика засудять.

Джерело:

"Свобода слова Савіка Шустера"

Однак секретар Ради національної безпеки та оборони наголосив, що це рішення може приймати лише президент.

До теми Я не можу бути задоволений чи не задоволений, – Данілов про запобіжку для Медведчука

Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо,
– сказав Данілов.

Додамо, напередодні Данілов зазначив, що не може висловити своє ставлення до цілодобового домашнього арешту Медведчука, бо це – не його компетенція. Однак секретар РНБО відзначив, що триває робота з деолігархізації.

Справа Медведчука: що треба знати

  • Медведчука та його соратника Тараса Козака підозрюють у державній зраді.
  • У справі мовиться про замах на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Дозволи на розробку родовища "Глибока" компанія, підпорядкована Медведчуку, передала окупантам.
  • Крім того, за версією слідства, Медведчук передавав інформацію про ЗСУ російським спецслужбам. Наразі не розголошують, яку саме.
  • 13 травня Печерський суд обрав політику запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
  • Попри те, що прокуратура вимагала взяття під варту з можливістю внесення застави розміром понад 300 мільйонів гривень.