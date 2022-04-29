Данілов переконаний, що рубль на Херсонщині не приживеться

Російські загарбники вирішили ввести в обіг рублі на тимчасово окупованій території Херсонської області. Через потужний спротив українців російський рубль не має шансів прижитися на Херсонщині.

Для Росії це класична формула, – Данілов

Таке переконання висловив секретар РНБО Олексій Данілов. Він заявив, що для Росії це класична формула, адже після захоплення території вони прагнуть змінити банківську систему.

Варте уваги На в'їзді у Генічеськ на стеллі з'явилась російська символіка

Наскільки це приживеться на Херсонщині я сказати точно вам можу – не приживеться,

– переконаний Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що протягом певного часу російські окупанти можуть пробувати запустити свою псевдовалюту. Та, як заявив Данілов, з огляду на той супротив, який чинять херсонці та всі інші українці, це на короткий проміжок часу.

Взагалі спроможності захопити нашу країну у Російської Федерації немає,

– резюмував він.

Росія вводить рублі на окупованій Херсонщині

Російські війська 25-го квітня захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України. Окупанти провели спеціальне "засідання", на якому представили так званих "керівників" Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця.

З 1-го травня окупаційна влада тимчасово окупованої частини Херсонщини планує "переходити у рублеву зону". За їхніми словами, "перехідний період займе до 4 місяців".

Українська омбудсменка Людмила Денісова заявила, що так званий перехід на рублі – акт анексії з боку Росії.

Це важливо – ЗСУ звільнили від окупантів село Руська Лозова: дивіться відео