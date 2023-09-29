Данілов показав карту ударів по Україні в перші дні війни: відео

Російські війська у перші дні війни атакували ракетами усю Україну. Від звуків вибухів прокинулись жителі багатьох областей країни. Лише по Житомирщині та Київщині ворог випустив 34 ракети.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв'ю Наталі Мосійчук. Він показав унікальну систему моніторингу, яку власне почали розробляти ще у 2019 році на випадок повномасштабного вторгнення.

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Це був перший день війни. 25 лютого росіяни намагались перерізати повністю Житомир. 34 бомбардування Житомира, Києва і Київської області. Таким чином росіяни хотіли вийти на Житомирсько – Одеську трасу,

– зазначив Данілов коментуючи карту з обстрілами.

Карта обстрілів у перший день війни:

Данілов також зауважив, що наразі йому важко відповісти, чим керуються союзники, коли прогнозують затяжну війну в Україні. Водночас Україна не повинна зупинятися у своїй боротьбі – інакше на країні відіграються усі, не лише Путін.

За його словами, наразі завдання України "тримати стійкість, не впадати у смуток і не панікувати", а захищати свою державу.