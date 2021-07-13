Гірше, ніж атомна зброя, – Данілов про кібератаки на державні сайти

Олексій Данілов заявив, що напад хакерів на сайти державних установ становить загрозу для безпеки країни. Зважаючи на це, кібератаки є ще гіршими, ніж атомна зброя.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони зазначив, що вона може бути спрямована на певний об'єкт з відкладеним часом дії. Однак ця зброя "вибухне" у найнеприємніший момент.

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Хто відповідає за кібербезпеку в Україні

За словами Данілова, наразі в Україні відпрацьовують такі ситуації. Для цього є Міністерство цифрової трансформації. Саме воно відповідає за кібербезпеку держави.

Кібератаки гірші, ніж атомна зброя. Ви не можете їх відчути, побачити. Через певний час будуть відчуватися тільки наслідки й більше нічого,

– зазначив секретар РНБО.

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