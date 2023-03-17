Має їх супроводжувати довгий час, – Данілов про ідею назвати "рашизмом" режим у Росії

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яка визнає політичний режим у Росії як "рашизм". Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому ця ініціатива важлива.

Данілов наголосив, що всі речі мають називатися своїми іменами. За його словами, у Росії наразі точно не демократичний режим, а саме "рашизм".

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Данілов заявив, що Росією керують сучасні "гітлери"

Секретар РНБО зазначив, що режим у Росії остаточно закріпив за собою термін "рашизм", коли розпочав повномасштабну війну проти України. Причому Данілов назвав представників чинного російського режиму сучасними "гітлерами".

Їм треба обов'язково мати назву. І ця назва має їх супроводжувати довгий проміжок часу,

– заявив Данілов.

На його переконання, Захід помилково вважає, що Росія має стосунок до Європи. Данілов наголосив, що Росія – це азійська країна, однак в цьому нічого поганого немає.

"Росія – це країна з тих, що йдуть із Золотої Орди, з тих країв, це суцільна Азія. Нічого тут страшного немає. Просто це треба визнати як історичний факт, зрозуміти, що те, що вона тут поцупила з нашої країни, що воно повернеться, тому що по-іншому воно не буде ніяк", – сказав секретар РНБО.

Раді пропонують визнати політичний режим у Росії як "рашизм"