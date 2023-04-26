Данілов пояснив причину ядерних погроз Росії

Росія продовжує "грати м'язами" та погрожувати ядерною зброєю. Однак насправді це не прояв сили, а навпаки – безсилля.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні "ядерні" заяви з боку Москви.

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Це доводить, що Кремль розуміє невідворотність поразки й неминучість розплати.

Будь-які погрози Росії щодо застосування ядерної зброї – це прояв безсилля і страху,

– зазначив Данілов.

Погрози Росії щодо "ядерки": останні новини

Нещодавно заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що перспектива ядерної війни є і зростає з кожним днем "з відомих причин". Також він порадив боятися ядерного вибуху, а не глобального потепління.