У нас не шаріат, – Данілов пояснив, що буде з бізнесменами, які потраплять у список олігархів
Джерело:"Сьогодні"
Олексій Данілов заявив, що в Україні публічно вивчатимуть, хто як став олігархом коштом спільних грошей громадян. За його словами, для цього необхідно здійснити екскурс у минуле.
Секретар РНБО пояснив, що мовиться про повернення у 1991 рік. Про це він повідомив під час інтерв'ю виданню "Сьогодні".
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Політик зазначив, що необхідно розібратися, "як так сталось, що Україна, яка була №1 за багатьма галузями, сьогодні, на жаль, не є країною мрії".
Нічого страшного нема, ніхто не буде висіти на дибі. У нас не шаріат, у нас не будуть закидати камінням чи бити палками, щоб знищити цю людину,
– сказав Олексій Данілов.
За його словами, необхідно розуміти, що відбувається для того, щоб на майбутнє мати кроки для розвитку держави, а не окремих посадових осіб.
Розподілу бізнесу не буде
Секретар Ради нацбезпеки й оборони розповів, що сьогодні "ніякого розподілу великого бізнесу відбуватись на вже не може".
Він вже сформований. Але треба привести його у відповідність до цілей і завдань, які є перед державою,
– зауважив він.
Політик наголосив, що не дозволено купувати депутатів чи закони. Водночас законопроєкт з деолігархізації дає можливість почати наводити лад.Зверніть увагу! Під час засідання РНБО 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про статус олігарха в Україні.
Законопроєкт про олігархів: деталі
Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:
- беруть участь у політичному житті;
- мають значний вплив на ЗМІ;
- є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;
- є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).
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