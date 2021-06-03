Потрібні додаткові важелі, – Данілов прокоментував законопроєкт про олігархів

Олексій Данілов заявив, що законопроєкт Володимира Зеленського щодо статусу олігарха є важливим кроком на шляху деолігархізації. Водночас цей процес потребує додаткових законодавчих важелів.
За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Данілова, цей законопроєкт є безпрецедентним в історії України. Він стане вирішальним для теперішнього та майбутнього.
Зауважте Хто ж такі олігархи: повний текст законопроєкту Зеленського
Внесений главою держави законопроєкт – перший і тому найважливіший крок на шляху до реалізації завдання стосовно повного демонтажу олігархічної системи,
– наголосив Данілов.
Водночас політик нагадав, що олігархічну систему в Україні будували упродовж десятиліть. Щоб зламати її, необхідно застосувати комплексний підхід.
Данілов зауважив, що пріоритетом наразі також є питання про створення додаткових законодавчих важелів, які дозволять ефективно ліквідувати політико-економічний вплив олігархів.
За словами секретаря РНБО, необхідно врегулювати на законодавчому рівні такі питання:
- лобізму;
- удосконалення регулювання трансферного ціноутворення;
- посилення безпеки зовнішніх і внутрішніх інвестицій як складової національної економічної безпеки;
- впровадження ефективних антитрастових заходів протидії діяльності олігархічних монополій, захисту інвестицій шляхом впровадження ефективних інструментів незалежного судового контролю.
Позиція спікера Разумкова
Дмитро Разумков заявив, що в Україні необхідно створити спеціальний орган, який визначатиме, хто є олігархом. За словами спікера, у РНБО при ухваленні таких рішень може виникнути конфлікт інтересів.
Разумков запропонував обирати фахівців у нове відомство за тим же принципом, що й до НАБУ та САП. Окрім того, на думку спікера, туди можна буде залучити іноземних спеціалістів.
Законопроєкт про олігархів: головне
- Законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" Володимир Зеленський вніс у Раду 2 червня.
- Вже 3 червня документ передали на розгляд у комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.