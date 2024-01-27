"Лапає цього Лаврова, цілується в десна", – Данілов красиво розніс ООН
Джерело:"Українське радіо"
Олексій Данілов розкритикував ООН за її позицію щодо Росії. Організація добре ставиться до Сєргєя Лаврова, і це при тому, що росіяни не пускають її представників на місце падіння Іл-76 під Бєлгородом.
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав Організацію Об'єднаних Націй дивною інституцією. Таку заяву він зробив на тлі падіння Іл-76 у Бєлгородській області та реакції ООН.
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Данілов вказав на серйозні проблеми в ООН
Секретар РНБО прокоментував те, як генсек ООН Антоніу Гутерреш нещодавно радісно тиснув руку главі МЗС Росії Сєргєю Лаврову.
ООН – дивна інституція, вона, перепрошую, в обіймах лапає цього Лаврова, цілується в десна і при цьому не має права відвідати місце, де сталася, на їхній погляд, трагедія. Так що ж це тоді за ООН? Чим вона займається?
– сказав Данілов.
Крім цього секретар РНБО розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста. Він наголосив, що представники цієї організації мали б бути на місці падіння Іл-76 протягом вже перших годин.
Як приклад Данілов навів трагедію з українським Boeing 737-800 в Ірані. Вранці 8 січня 2020 року підрозділ Корпусу вартових ісламської революції Ірану збив наш літак. За словами секретаря РНБО, вже об 11 вечора українські спеціалісти були у Тегерані, оглядали місце події та збирати необхідні докази.
Данілов зауважив, що, якщо російські окупанти нікого не пускають на місце падіння Іл-76 під Бєлгородом, то "вони можуть там наплести такого, що і на вуха не одягнеш".
Лавров намагався звинуватити Україну
- Не так давно під час виступу в ООН Сєргєй Лавров спробував перекласти на нашу державу відповідальність за падіння російського військово-транспортного літака Іл-76. Також кремлівський посіпака цинічно назвав воєнні злочини російських військових у Бучі "інсценуванням".
- Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у відповідь виклав допис у соцмережах. Український дипломат поставив Лаврова на місце.
- Раніше Лавров вимагав від Радбезу ООН негайного засідання через падіння російського літака Іл-76. Однак Франція, яка зараз головує в організації, відмовила російському міністру та перенесла захід.