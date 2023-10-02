Хочеться посміхатися, коли про нього згадуєш, – Данілов розповів про спілкування із Будановим
Олексій Данілов, секретар РНБО, поділився власною характеристикою Кирила Буданова, який очолює ГУР. Свою думку він склав на основі особистого спілкування.
Олексій Данілов у інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів, що Кирило Буданов такий, що "хочеться посміхатися, коли про нього згадуєш". Він зазначив, що керівник ГУР його приємно вразив.
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Буданов хоче навчатися
За словами секретаря РНБО, з першого дня повномасштабної війни він багато спілкувався із Кирилом Будановим. Також він розповів, що очільник Головного управління розвідки хоче здобувати освіту і мовиться не про навчання у Острозькій академії.
Крім Острозької академії, є вже реалізація... Я інколи читаю лекції і, коли я на одній із своїх лекцій побачив Кирила, то був приємно вражений,
– сказав Данілов.
Кирила Буданова зарахували в аспірантуру з 2 жовтня 2023 року на спеціальність "Політологія. До слова, у рейтинговому списку очільник ГУР був першим за кількістю набраних балів з-поміж інших претендентів. Формою навчання була вказана вечірня.
У роки студентства Буданов був самодостатнім
- Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Фасевич, який навчався разом з очільником ГУР, розповів, яким Кирило Буданов був студентом. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Фасевич, який навчався разом з очільником ГУР, розповів, яким Кирило Буданов був студентом.
- Фацевич і Буданов навчались в одній роті інституту, тільки у різних взводах. Спілкувалися вони часто, особливо коли проходили так званий курс молодого бійця – початковий етап підготовки, що включає чимало фізичних вправ.
- За рік до закінчення вишу Буданов вирішив перейти в розвідку. Хоча зазвичай з аеромобільного факультету ніхто нікуди не переводиться: у десанті завжди бракувало кадрів, а процес переводу вкрай клопіткий. Проте, за словами Фацевича, Буданова це не зупинило: отримавши диплом, він одразу опинився в ГУР – став оперативником у спецпідрозділі розвідки. Тоді людей, які працюють "у полі", у відомстві не вистачало.