Данілов спростував втрати України у 100 тисяч військових

Нещодавно американське видання Politico повідомило, що за рік повномасштабної війни з Росією Україна втратила понад сто тисяч військових. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов спростував цю інформацію.

Данілов наголосив, що інформація американських ЗМІ не відповідає дійсності. За його словами, вся інформація про втрати українських військових відома вищому керівництву.

Дивіться також Молодий командир, який врятував життя 80 побратимів, загинув у боях за Бахмут

Данілов розкритикував матеріал Politico про втрати України

Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Точну цифру знають наші військові, знає президент. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч це абсолютно не відповідає дійсності,

– сказав Данілов.

За його словами, співвідношення втрат наразі становить 1 до 7, 1 – 8, у деяких випадках 1 до 10 на користь ЗСУ.

"Після війни 2014-го року, ми знали, як воювати, а в Росії такого не було. На багатьох напрямках у них були втрати просто шалені", – наголосив Данілов.

Коментуючи ситуацію в Бахмуті, Данілов зазначив, що ЗСУ зірвали росіянам уже третій план наступу, через що "росіяни не можуть рухатися далі й кидають у Бахмут своїх людей, як у котел".

Росія розпочала повномасштабний наступ на Сході ще у січні