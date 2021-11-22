Данілов упевнений, що Канада підтримає вступ України до НАТО
Джерело:"Укрінформ"
Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що Канада підтримує вступ України в НАТО. Однак на його думку, цієї підтримки буде недостатньо для членства в Альянсі, поки деякі країни Євросоюзу вважають, що ми ще не готові до цього.
За словами Данілова, у разі потреби Канада готова підтримати надання Україні члленства в Північноатлантичному альянсі. Про це секретар РНБО заявив в інтерв'ю.
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Деякі країни ЄС не підтримують цієї ініціативи
Олексій Данілов заявив, що в кількох країнах Європейського Союзу вважають, що Україні поки що рано давати статус члена НАТО. Однак секретар РНБО переконаний, що Україна зможе переконати їх у протилежному.
Не думаю, що Канаді буде складно підтримати пропозицію вступу України до НАТО. Проблема в інших країнах, які входять до ЄС та вважають, що це робити поки зарано,
– заявив Данілов.
Крім того, секретар РНБО запевнив, що у випадку посилення російської агресії, міжнародні партнери України нададуть нам допомогу.
Останні заяви про членство України в НАТО
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі немає консенсусу в питанні членства України. Однак Столтенберг додав, що розуміє розчарування українців цією новиною.
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україна не може стати членом НАТО через те, що Альянс не готовий до війни з Росією.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україну скоро проситимуть стати членом НАТО через те, що це буде вигодою для обох сторін, оскільки наша країна уже довгий час протистоїть потужій армії.