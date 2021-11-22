Данілов упевнений, що Канада підтримає вступ України до НАТО

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що Канада підтримує вступ України в НАТО. Однак на його думку, цієї підтримки буде недостатньо для членства в Альянсі, поки деякі країни Євросоюзу вважають, що ми ще не готові до цього.

За словами Данілова, у разі потреби Канада готова підтримати надання Україні члленства в Північноатлантичному альянсі. Про це секретар РНБО заявив в інтерв'ю.

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Деякі країни ЄС не підтримують цієї ініціативи

Олексій Данілов заявив, що в кількох країнах Європейського Союзу вважають, що Україні поки що рано давати статус члена НАТО. Однак секретар РНБО переконаний, що Україна зможе переконати їх у протилежному.

Не думаю, що Канаді буде складно підтримати пропозицію вступу України до НАТО. Проблема в інших країнах, які входять до ЄС та вважають, що це робити поки зарано,

– заявив Данілов.

Крім того, секретар РНБО запевнив, що у випадку посилення російської агресії, міжнародні партнери України нададуть нам допомогу.

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