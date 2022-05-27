Данілов відповів, чи готовий повернутись на Луганщину після перемоги

Чинний секретар РНБО Олексій Данілов до 2014 року обіймав посаду голови Луганської ОДА. Він відповів, чи готовий повернутися на цю посаду після перемоги України.

На це питання секретар Ради нацбезпеки та оборони ексклюзивно відповів в інтерв'ю 24 каналу.

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Так, на запитання журналіста, чи після нашої перемоги він хотів би повернутися на Луганщину, наприклад, як голова ОДА або мер Луганська, Данілов запевнив, що на цю посаду – точно ні. Пояснив тим, що "вік такий, що він вже на це б не розраховував".

Я б дуже хотів повернутися у Луганськ, але не для того, щоб там керувати, а для того, щоб відвідати тих друзів, які вже перебувають на цвинтарях. Віддати їм шану. Там дуже багато патріотів, яких убили рашисти. Багато людей, які загинули ще до цього (початку війни – 24 канал),

– додав він.

Коли закінчиться війна

Олексій Данілов народився у місті Хрустальний Луганської області. Воно ще з восени 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією Росії, а зараз же, за даними глави Луганської ОВА , росіяни захопили вже 95% територій Луганщини.

Також за словами Олексія Данілова, перемогою можна буде вважати, коли українські військові вийдуть на кордони нашої країни, включно з тимчасово окупованим Кримом.

На його думку, українцям не варто казати, що все війна майже закінчилася і перемога близько.

Перемога буде тоді, коли ми вийдемо на кордони нашої країни, коли останній чобіт російського загарбника вийде з нашої території, включно з Кримом. Тоді це буде перемога, і можна буде сказати, що ми впоралися з завданням,

– заявив Данілов.

До того часу, за його словами, нам треба "зчепити" зуби і щодня боротися та знищувати окупантів, які прийшли на нашу землю.

Ексклюзивне інтерв'ю з Даніловим: дивіться повністю відео

Небезпека на Луганщині: яка зараз ситуація

Зараз точиться боротьба за останні райони Луганської області. За словами депутата Федора Веніславського розповів, поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська загроза є великою, бо росіяни взяли українських захисників у напівкільце.

Наразі росіяни мають перевагу в живій силі та озброєнні.

Веніславський зазначив, що військове командування розглядатиме різні плани, щоб врятувати життя військових.

Ситуація погіршується через руйнування мостів між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Це ускладнює постачання озброєння та резервів для українців.

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