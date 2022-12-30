Від творців крейсеру "Москва": Данілов потролив росіян після заяви про "Калібри"

Росія у четвер, 29 грудня, знову масовано атакувала Україну. Після терористичного обстрілу ракетами міноборони Росії заявило, що в них нібито ніколи не закінчаться "Калібри".

Перед масованою атакою Росія мала 16 "Калібрів" на кораблях у Чорному морі. Після обстрілу загальний залп корабельного угруповання ворога в Чорному морі складає нуль.

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Данілов відповів на погрози Росії

У Росії пригрозили Україні майбутніми обстрілами, заявивши, що їхні запаси "Калібрів" нескінченні. Без уваги криваві погрози міноборони Росії не залишив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він пригадав, що раніше росіяни помпезно заявляли, що "гордість" Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва" неможливо потопити. Та як продемонстрували ЗСУ, для них немає завдань, які вони не можуть виконати.

Символічно, що крейсер "Москва" був озброєний "Калібрами", які пішли на дно Чорного моря. Данілов натякнув, що інші російські кораблі чекає така ж доля.



Данілов натякнув, що чекає російські кораблі / Фото із соцмереж Данілова

У Росії закінчуються ракети