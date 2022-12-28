Реалії Росії – це поразка та розвал, – Данілов відреагував на цинічну заяву Пєскова

У Росії продовжують говорити про "мирні переговори" з Україною. Цього разу прессекретар Дмитро Пєсков озвучив головну умову щодо перемовин.

Посіпака Путіна заявив, що будь-який "мир" з Україною має виходити з того, що російська армія не буде йти із захоплених територій і повертатиКиєву контроль над ними.

До теми Новий рівень цинізму: у Кремлі назвали головну складову свого "мирного плану" щодо України

Потужна відповідь Данілова

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на слова Пєскова.

Він наголосив, що "немає ніяких реалій, в яких існують "нові території в складі РФ"". "Кремлеспікерам час вийти зі стану інформаційної маячні. Реалії РФ – це ганьба, поразка та її розвал", – зазначив він.

Без урахування цих реалій ніякий "мирний план" не відбудеться. Спілкування з Іблісами призводить до прикрого випадіння з реальності,

– додав Данілов.

Чергова цинічна заява Росії щодо "миру"