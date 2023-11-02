Республіканці вимагають дати "фактичну стратегію" перемоги України: Данілов відповів на заклики

У Республіканській партії Сполучених Штатів вимагали від Конгресу надати "фактичну стратегію перемоги" України у війні, бо втомилися "фінансувати тупикову ситуацію". Водночас подібні заяви є позитивним зсувом у політиці США

Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Зокрема, він відмітив, що у Сполучених Штатах починає все частіше лунати слово "перемога" поруч з Україною., інформує 24 Канал.

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Секретар РНБО наголосив, що кінцевою метою війни є українська перемога. Саме тому він запевнив, що у Сполучених Штатах зрештою почали коректно ставити питання.

До певного часу ми чули такі словосполучення: до того часу, як це буде потрібно Україні й Україна має визначитись сама. Ми визначились — це перемога. Це абсолютно коректний, як на мене, меседж,

– наголосив він.

Данілов також зазначив, що варто розуміти, в який спосіб наша держава спільно з партнерами досягне цієї перемоги. Водночас секретар РНБО додав, що західні політики занепокоєні можливим розпаду Росії й кому зрештою перейде весь ядерний арсенал, через що не так діють радикально проти неї.

Держдеп впевнений у наданні фінансування Україні

Речник Держдепу Метью Міллер 1 листопада під час брифінгу зазначив, що запит на фінансування України ухвалить Конгрес, коли його висунуть на голосування. Він також запевнив, що США не втратили уваги до потреби підтримувати Україну в боротьбі проти Росії й надалі залишатимуться зосереджені на цьому.

Ми вважаємо практичним питанням, що коли запит на фінансування для України висунуть на голосування – він пройде в обох палатах Конгресу,

– сказав Міллер.

Речник також розповів, що Сполучені Штати допоможуть Україні захиститись від жахливих атак, які Росія продовжує здійснювати проти українців. Зокрема, він відмітив прихильність США до України, що підтверджується промовою президента США Джо Байдена в Овальному кабінеті про підтримку нашої держави.

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