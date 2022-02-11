Данілов відповів на закиди, що його матір отримує пенсію від окупантів
Проросійський пропагандист Анатолій Шарій поширив інформацію, що матір Олексія Данілова отримує пенсію від окупантів. Секретар РНБО різко відповів на закиди.
Про це Данілов розповів на власному брифінгу. Він зазначив, що у нього "ніяких проблем у сім'ї немає".
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Мати Данілова приїхала у Луганськ тимчасово
За словами Данілова, його мати зараз живе у Києві. В окупованому Луганську ж вона перебувала короткий проміжок часу.
Людина, яка доглядала її квартиру померла. Вона змушена була туди знову поїхати для того, щоб передати документи на продаж майна,
– пояснив він.
Також секретар РНБО зауважив, що у Луганську її "впіймали негідники" та поширили фейкову інформацію. Самого Шарія Данілов назвав "хлопом, який ховається за кордоном і паблюжить Україну".
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