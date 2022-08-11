Працюємо на випередження, – Данілов про можливі провокації до Дня Незалежності

Окупанти регулярно готують різноманітні підступні кроки проти України. Зараз вони збираються влаштувати потужну провокацію проти Володимира Зеленського.

Про це 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Також є інформація про ймовірні провокації напередодні Дня Незалежності України.

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росіяни постійно готують різні провокації

Данілов не розповів деталей щодо можливих провокацій від росіян. Він наголосив – окупанти регулярно намагаються вчинити певні підступні дії. Однак сили оборони працюють над тим, щоб розкусити плани ворога.

Вони цим займаються постійно. Ми багато проходимо таких речей, працюємо на випередження. Також ми володіємо інформацією про плани супротивника майже на всіх напрямках, – зазначив Данілов.

Він визнає, що не все може бути не під контролем. Але це нормальна ситуація – в Україні повномасштабна війна. Спеціалісти постійно працюють над виявленням планів ворога і їх нейтралізацією – дають або дипломатичну, або військову, або іншу відповідь.

Данілов про можливі провокації з боку росії: дивіться відео

Можливі провокації від окупантів: що відомо