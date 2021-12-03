Данілов закликав оперативно сформувати сили територіальної оборони
Джерело:РНБО
У РНБО вважають, що потрібно у максимально стислий термін завершити процес формування Командування Сил територіальної оборони. При цьому, на думку Олексія Данілова, слід враховувати загрози в кожному регіоні.
В умовах ескалації російської агресії дуже важливими є "Закон про основи національного спротиву". Про це Данілов розповів під час міжвідомчої наради.
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Цей закон введуть у дію з 1 січня 2022 року і він є ключовим для розбудови цілої системи територіальної оборони України.
Які завдання з формування системи тероборони:
- завершення формування Командування Сил територіальної оборони ЗСУ,
- формування регіональних органів військового управління, бригад та батальйонів Сил територіальної оборони,
- при цьому слід враховувати актуальні загрози в кожному регіоні.
Усі рішення ухвалюватимуть з точки зору націнтересів
Данілов запевнив, що всі рішення ухвалюватимуть з точки зору національних інтересів. Для цього має активізуватись місцева влада.
Необхідно формувати ядро територіальної оборони в кожній громаді, люди мають знати чіткий алгоритм дій із захисту своєї землі,
– наголосив секретар РНБО.
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Коротко про закон про національний спротив:
- Верховна Рада ухвалила закон в другому читанні та в цілому у липні 2021 року.
- Ініціатором документа був президент.
- У законі визначено основи, побудову, організацію та ведення руху спротиву та територіальної оборони.
- Фінансування та матеріально-технічне забезпечення тероборони мають здійснювати за рахунок держбюджету.
- Прихильники документа наголошували, що його втілення значно зміцнить оборону держави, адже сили будуть у кожному населеному пункті.