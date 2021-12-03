Данілов закликав оперативно сформувати сили територіальної оборони

У РНБО вважають, що потрібно у максимально стислий термін завершити процес формування Командування Сил територіальної оборони. При цьому, на думку Олексія Данілова, слід враховувати загрози в кожному регіоні.

В умовах ескалації російської агресії дуже важливими є "Закон про основи національного спротиву". Про це Данілов розповів під час міжвідомчої наради.

Раніше Україна готова до війни з Росією та це не буде несподіванкою, – Данілов

Цей закон введуть у дію з 1 січня 2022 року і він є ключовим для розбудови цілої системи територіальної оборони України.

Які завдання з формування системи тероборони:

завершення формування Командування Сил територіальної оборони ЗСУ,

формування регіональних органів військового управління, бригад та батальйонів Сил територіальної оборони,

при цьому слід враховувати актуальні загрози в кожному регіоні.

Усі рішення ухвалюватимуть з точки зору націнтересів

Данілов запевнив, що всі рішення ухвалюватимуть з точки зору національних інтересів. Для цього має активізуватись місцева влада.

Необхідно формувати ядро територіальної оборони в кожній громаді, люди мають знати чіткий алгоритм дій із захисту своєї землі,

– наголосив секретар РНБО.

До теми Україна готова протистояти агресору за будь-якого розвитку подій, – Данілов

Коротко про закон про національний спротив: