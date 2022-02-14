Данілов запевнив, що Україна не закриває повітряний простір і порти

На базі Ради національної безпеки та оборони 14 лютого провели таємну нараду. Секретар РНБО Олексій Данілов за її результатами запевнив, що всі події тримають під контролем.

Данілов звернув увагу на інформацію про закриття портів та повітряного простору. Він наголосив, що це фейк, повідомляє 24 канал.

До теми 23 нардепи – за межами України: Стефанчук "пропонує" на таку кількість скоротити мандати

Інформація про те, що мали прийматися рішення по закриттю повітряного простору портів та іншого не відповідає дійсності. Ми все цілком контролюємо,

– сказав посадовець.

Він також попросив депутатів, які перебувають за кордоном, "не роздумухувати цього".

Данілов запевнив, що є чітке розуміння, де ми є і що робимо. Також влада знає, як саме виходити з такої непростої ситуації.

"Закриття" повітряного простору: коротко

Через паніку на тлі загрози вторгнення Росії до України 13 лютого стався прикрий інцидент із літаком авіакомпанії SkyAp. Рейс Мадейра – Київ посадили у Кишиневі. Ірландський лізингодавець заборонив повітряному судну летіти в Україну.

Відтоді деякі авіакомпанії дозволяють пасажирам повертати квитки, які купили в Україну на найближчі дні. Але влада запевняє, що все гаразд. Для стабілізації ситуації уряд збирався на екстренне засідання та виділяв кошти. Але компанія МАУ відправляє п'ять Boeing 737-800 в Іспанію через припинення страхування літаків у небі України.

Аеропорти найбільших міст України протягом 13 та 14 лютого зробили публікації щодо свого режиму роботи. Там запевняють, що працюють у звичному графіку, рейси відбуваються.

Попереднє виїзне засідання РНБО було в Харкові: дивіться відео