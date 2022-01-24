Данілов запевняє, що РНБО відомі прізвища всіх представників "п'ятої колони" в Україні
Джерело:ВВС
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в установі знають прізвища всіх представників "п'ятої колони" в Україні. РНБО чітко розуміє, чим такі люди займаються.
Данілова запитали, чи знає українська розвідка те, що Путін хоче встановити проросійський режим в Україні на чолі з Євгенієм Мураєвим. Такі висновки раніше оприлюднила британська розвідка. Данілов відповів, що ця інформація не є сенсацією.
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Це може бути сенсацією для тих людей, які не обізнані з тим, що відбувається в нашій країні. Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв, інші представники Росії, яких не називає англійська розвідка. Чітко усвідомлюємо прізвища, імена, по батькові цих людей,
– сказав Данілов.
За його словами, РНБО розуміє, що таке п'ята колона і чим вона займається. Саме тому й превентивно приймали рішення, забороняли мовлення трьох телеканалів, які були засобами російської пропаганди в Україні.Зверніть увагу! Євгеній Мураєв – проросійський український політик, народний депутат України від Опозиційного блоку. Власник проросійського пропагандистського телеканалу "НАШ".
Заяви розвідки Великої Британії
- У МЗС Великої Британії заявляли, що у Кремля є план поставити в Україні проросійське керівництво. При цьому британці навіть називали ім’я "кандидата", якого росіяни хочуть поставити на чолі України. Мовиться про проросійського екснардепа та власника телеканалу "НАШ" Євгенія Мураєва.
- Водночас проросійський політик заявляв, що інформація про плани Росії привести його до влади в Україні, – начебто нісенітниця. Одіозний Мураєв наголошував: російська сторона має іншого кандидата.
- В Офісі Президента також прокоментували дані британського МЗС щодо планів Кремля змінити владу в Україні. Там переконували, що нічого нового не почули.
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