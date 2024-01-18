Данілов пояснив, чому ніякої опозиції в Україні не існує
Джерело:Liga.net
Олексій Данілов вважає, що в Україні немає опозиції. Секретар РНБО пояснив свою думку в інтерв'ю журналістам.
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про своє ставлення до створення уряду національної єдності. Він сказав, що не вважає це справедливою ідеєю.
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Яка позиція Данілова
Секретаря РНБО запитали про його ставлення до створення уряду національної єдності, формат якого "просувають, зокрема, в опозиції". Також у нього поцікавилися, чи може це спрацювати в Україні.
Данілов уточнив, що мається на увазі під поняттям опозиції. Журналіст зауважив, що мовиться у першу чергу про парламентські партії з нинішнього скликання Верховної Ради. Після цього секретар РНБО заявив, що ніякої опозиції в Україні не існує.
Опозиція – це люди, які відповідальні за процеси, які сьогодні є на нашій території. Це є опозиція, а у нас її немає,
– пояснив він.
Тоді співрозмовник переформулював питання. Журналіст прибрав поняття опозиції та запитав Данілова в контексті окремих політиків.
Окремих політиків я знаю з, умовно кажучи, 1994 року. Їхнє місце, їхню роль, яким чином вони будували цю країну, накопичуючи собі статки за рахунок українського народу. А зараз вони знов мають велике бажання розповідати, як ми маємо жити. Вони чомусь не хочуть розповідати, як вони мали спільний бізнес з Медведчуком, як вони грабували цю країну. А зараз вони кажуть, що знов хочуть керувати країною,
– зауважив він.
Данілов вважає, що Україною мають керувати люди, частина яких зараз воює, а не окремі політики, які нібито є опозицією. Він зауважив, що на фронті перебуває величезна кількість наших захисників, що достойні керувати державою.
Інші заяви Данілова
- Нещодавно секретар РНБО зауважив, що влада хотіла б, щоб військовозобов'язані громадяни повернулися з-за кордону. Однак насильно повернути їх не вийде, адже в кожній державі є власні закони щодо біженців.
- Раніше Данілов повідомив, що Україна увійшла у першу світову трійку країн-виробників БпЛА. За його словами, виробництво дронів у нас відбувається у пришвидшеному режимі.
- Не так давно секретар РНБО у розмові з 24 Каналом прокоментував матеріал Bild, в якому прогнозується напад Росії на країни-члени НАТО. Данілов закликав деякі країни припинити просто спостерігати за подіями та почати допомагати Україні у протистоянні російській агресії.