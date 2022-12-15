У Путіна нова фобія: Данілов пояснив, чому в Росії скасували велику пресконференцію

Кремлівський диктатор Владімір Путін скасував велику пресконференцію перед Новим роком. На рішення Путіна вплинула нова фобія, яка розцвітає на російських складах.

Саме так секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону пояснив відмову Путіна від щорічного послання до росіян. Він переконаний, що кривавий диктатор боїться, що під час виступу хтось з росіян невдало покурить і станеться "бавовна".

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Данілов порівняв Путіна зі щуром

Він лякається, що в той момент, коли він проводитиме пресконференцію, десь щось спалахне, якась "бавовна" або щось бабахне,

– сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що Путін опиниться у поганому світлі, якщо під час його виступу станеться такий казус.

"Уявляєте, як він буде виглядати, якщо це відбудеться під час так званого його спілкування з народом", – сказав він.

На думку Данілова, Путін "перебуває у стані переляканої людини". Він вважає, що такий стан диктатор дуже небезпечний, порівнявши його зі щуром, якого загнали в кут. Секретар РНБО зазначив, що щур, тобто Путін, буде чинити опір.

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