У Путіна нова фобія: Данілов пояснив, чому в Росії скасували велику пресконференцію
Кремлівський диктатор Владімір Путін скасував велику пресконференцію перед Новим роком. На рішення Путіна вплинула нова фобія, яка розцвітає на російських складах.
Саме так секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону пояснив відмову Путіна від щорічного послання до росіян. Він переконаний, що кривавий диктатор боїться, що під час виступу хтось з росіян невдало покурить і станеться "бавовна".
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Данілов порівняв Путіна зі щуром
Він лякається, що в той момент, коли він проводитиме пресконференцію, десь щось спалахне, якась "бавовна" або щось бабахне,
– сказав Данілов.
Секретар РНБО додав, що Путін опиниться у поганому світлі, якщо під час його виступу станеться такий казус.
"Уявляєте, як він буде виглядати, якщо це відбудеться під час так званого його спілкування з народом", – сказав він.
На думку Данілова, Путін "перебуває у стані переляканої людини". Він вважає, що такий стан диктатор дуже небезпечний, порівнявши його зі щуром, якого загнали в кут. Секретар РНБО зазначив, що щур, тобто Путін, буде чинити опір.
Путін скасував щорічну пресконференцію: що відомо
- Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що передноворічної великої пресконференції диктатора не буде. Він заявив, що у Кремлі розраховують, що президент "знайде можливість" поспілкуватися зі ЗМІ. Проте навіть орієнтовної дати не назвав.
- Зазначимо, що Путін вперше за 10 років скасував велику пресконференцію. Сталося це саме під час повномасштабної війни проти України та провалів російської армії.
- Російське опозиційне видання з посиланням на The Moscow Times інформувало, що Путін нібито боїться "українських диверсій". За даними російських ЗМІ, війна мала стати головною темою підсумкової пресконференції Путіна. Але через відсутність позитивних новин з фронту було вирішено не проводити її.
- У розвідці Британії вважають, що скасування пресконференції, ймовірно, пов'язане з чим раз більшим занепокоєнням щодо поширення антивоєнних настроїв у Росії.