Росіяни не мають сил для захоплення Києва, – Данілов розповів, що можуть атакувати окупанти
Джерело:Report.az
Росія погрожує новими широкомасштабним наступом проти України, зокрема й на Київ. Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що ворог не має сил для окупації Києва, тому може зосередитися на інших цілях.
Данілов висловив переконання, що українське суспільство не дозволить Росії захопити Київ. При цьому він допускає, що Росія може атакувати логістичні ланцюги постачання зброї Україні.
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Росія може атакувати шляхи постачання зброї
Секретар РНБО наголосив, що Україна готова до атак Росії й дасть гідну відсіч окупантам.
Вони не мають сил для захоплення Києва. Понад те, наше суспільство цього не допустить. Щодо західних областей, вони спробують перерізати нам шляхи постачання зброї. Ми готові до такого сценарію, розуміємо, що відбувається і дамо гідну відсіч,
– сказав Данілов.
Росія розпочала новий наступ
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наприкінці 2022 року заявляв, що Росія планує новий наступ і готує 200 тисяч мобілізованих. Глава Міноборони Олексій Резніков інформував, що Росія мобілізувала пів мільйона людей.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що масштабний наступ росіян вже розпочався. Основні та активні бойові дії відбуваються в Луганській та Донецькій областях.
- Російські окупанти намагаються відновити наступальні дії на Луганському напрямку фронту, однак їм не вдається досягти успіху. Активність окупантів протягом тижня зросла вздовж лінії Сватове – Кремінна на заході Луганської області.
- Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко 9 лютого теж повідомив, що наступ росіян, однозначно, вже розпочався. Кириленко зазначив, що на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках Росія зосереджує свої сили та велику кількість техніки.
- Російські війська намагаються прорвати оборону українських захисників і захопити Бахмут, Авдіївку та Вугледар. Кириленко додав, що наступ Росії невдалий і ворог зазнає втрат.