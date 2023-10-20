Перейшла в гарячу фазу, – Данілов зробив заяву про Третю світову війну
Третя світова розпочалася 15 років тому й перейшла в активну фазу у 2023 році. Провокаторам війни став режим російського президента Владіміра Путіна.
Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону висловив думку, що Третя світова війна почалася у 2008 році, коли Росія напала на Грузію, пише 24 Канал. Наступним етапом війни стало вторгнення Росії в Україну у 2014 році.
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Данілов вважає, що загострення на Близькому Сході не остання війна, яка буде у світі
На думку Данілова, Третя світова війна у 2023 році перейшла в гарячу фазу.
Третя світова війна почалася у 2008 році, коли Росія напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (Третя світова – 24 Канал) знаходилася у такому прихолодженому стані. Зараз перейшла в активну, гарячу фазу,
– сказав він.
Секретар РНБО назвав напад ХАМАС на Ізраїль наслідком загарбницької війни Росії проти України. На його думку, загострення на Близькому Сході – це не остання війна, яку найближчим часом розгорнеться у світі.
"Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом будемо з вами спостерігати. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився", – додав він.
На думку Данілова, світові лідери розуміють цей процес, тому зараз найголовніше "поставити крапку, щоб війна не розповзлася".
Гарячі точки у світі: коротко
- Окрім повномасштабної війни Росії проти України, у світі останнім часом відбулося кілька конфліктів. Одним з них є загострення між Азербайджаном і Вірменією.
- Так, Азербайджан провів "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабасі та заявив, що відновив свій суверенітет. За даними Politico, Азербайджан незабаром може вторгнутися до Вірменії.
- У жовтні терористи ХАМАС напали на Ізраїль. Наразі армія Ізраїлю готується перейти до наземної операції в Секторі Гази, щоб знищити бойовиків ХАМАС.
- Існує ризик загострення між КНДР і Південною Кореєю. Офіційний Сеул вважає, що КНДР може напасти, використовуючи тактику ХАМАС.