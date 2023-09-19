Данія передасть Україні ще 45 танків, – ЗМІ
Джерело:Avisendanmark
Данія надасть Україні ще більше танків Leopard 1 та Т-72. Глава Міноборони країни сказав, що ці танки є частиною військової допомоги Збройним Силам України на орієнтовно 830 мільйонів доларів (5,8 мільярда данських крон),
Відповідну заяву глава Міноборони Данії зробив 19 вересня. Це трапилось під час засідання Контактної групи з питань оборони України на базі "Рамштайн" у Німеччині.
Дивіться також Точкові удари кількома ракетами, – Світан назвав 3 вагомі аргументи для надання Україні ATACMS
Що відомо про нові танки для України
Трольс Лунд Пульсен заявив, що Україна отримає від Данії 45 танків:
У TV 2 Nyheder написали, що міністр оборони Данії зауважив особливості оголошеної допомоги. Зокрема, танк Т-72EA – радянського виробництва. Саме тому ці танки Україна можна негайно включити до складу техніки Збройних Сил України.
Для використання Leopard українським військовим потрібна додаткова підготовка, а з танками Т-72 цієї проблеми немає,
– пояснив міністр.
До речі, Данія у співпраці з Німеччиною та Нідерландами вже купила для Києва 100 танків Leopard 1A5. Перші десять з них вже передали в Україну на початку вересня 2023 року.
Що відомо про нову допомогу від Данії
- Копенгаґен 12 вересня 2023 року оголосив про новий пакет військової допомоги України. Зокрема, на сайті Міністерства оборони Данії мовилось, що сума нового пакету військової допомоги становить орієнтовно 5,8 мільярда данських крон.
- У міністерстві пояснювали, що допомога включатиме танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси та зенітні установки.
- Загальну суму поділять на три етапи передачі. Зокрема, перший становитиме 4,3 мільярда данських крон у 2023 році, 1,4 мільярда – у 2024 році та ще 52 мільйони – у 2025 році.
- Володимир Зеленський подякував Данії за 12-й, найбільший пакет військової допомоги на суму 830 мільйона доларів. Президент України додав, що саме про це він домовлявся минулого тижня під час візиту прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен до Києва.