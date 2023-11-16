Данія передала Україні унікальні морські БпЛА SeaBat, – ВМС

Україна отримує військову допомогу від різних країн-союзниць. Зокрема, унікальні дрони передала нашій державі Данія.

Данія передала Україні унікальні морські безпілотники SeaBat. Ця техніка стане важливою для військових моряків.

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Він допоможе зібрати інформацію

За словами начальника гідрографічної служби ВМС ЗСУ Романа Гончаренка, головне завдання багатопроменевого ехолота – збирати точну інформацію про морське дно і середовище.

Після цього її можна обробити та використовувати для створення та оновлення морських карт і планшетів для підтримки безпечної навігації в районі. За його словами, отримана батиметрична інформація дає змогу знати глибини дна зі щільністю через кожен сантиметр.

Відповідно, ми можемо знати наявні підводні перешкоди, обрати правильні місця стоянки наших плавзасобів, варіанти проходу, маршрути переходів суден,

– пояснив він.

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