Данія просить оператора "Північного потоку" допомогти з підйомом невідомого об'єкта в морі

Данія запросила підконтрольного Росії оператора газопроводу "Північний потік-2" допомогти підняти неідентифікований об'єкт, знайдений поблизу єдиного неушкодженого газопроводу на дні Балтійського моря.

Данське енергетичне агентство запросило власника трубопроводу, компанію Nord Stream 2 AG, взяти участь в операції і тепер очікує на відповідь від оператора.

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Данія очікує на відповідь Nord Stream 2 AG

Відповідні данські органи обстежили об'єкт, який був помічений біля трубопроводу "Північний потік-2" в Балтійському морі. За їхньою оцінкою, об'єкт не становить безпосередньої загрози безпеці.

З метою подальшого з'ясування природи об'єкта влада Данії вирішила врятувати об'єкт за допомогою Міністерства оборони Данії,

– йдеться у заяві енергетичного агентства країни.

Оператор трубопроводу контролюється російською державною газовою компанією "Газпром". Влада оцінила, що "об'єкт не становить безпосередньої загрози безпеці".

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