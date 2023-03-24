Данія просить оператора "Північного потоку" допомогти з підйомом невідомого об'єкта в морі
Джерело:Енергетичне агентство Данії
Данія запросила підконтрольного Росії оператора газопроводу "Північний потік-2" допомогти підняти неідентифікований об'єкт, знайдений поблизу єдиного неушкодженого газопроводу на дні Балтійського моря.
Данське енергетичне агентство запросило власника трубопроводу, компанію Nord Stream 2 AG, взяти участь в операції і тепер очікує на відповідь від оператора.
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Данія очікує на відповідь Nord Stream 2 AG
Відповідні данські органи обстежили об'єкт, який був помічений біля трубопроводу "Північний потік-2" в Балтійському морі. За їхньою оцінкою, об'єкт не становить безпосередньої загрози безпеці.
З метою подальшого з'ясування природи об'єкта влада Данії вирішила врятувати об'єкт за допомогою Міністерства оборони Данії,
– йдеться у заяві енергетичного агентства країни.
Оператор трубопроводу контролюється російською державною газовою компанією "Газпром". Влада оцінила, що "об'єкт не становить безпосередньої загрози безпеці".
Що відомо про вибухи на Північних потоках
- Інформація про руйнування на газопроводах з'явилася у ніч з 25 на 26 вересня. Йдеться про руйнування двох трубопроводів "Північного потоку-1", основні для постачання газу до Європи, і тільки одного трубопроводу "Північного потоку-2", на який наклали санкції.
- Вибухи сталися у водах Швеції та Данії, внаслідок чого відбувся витік газу. У листопаді 2022 року Швеція підтвердила диверсію на "Північних потоках". Також вибухи розслідує Данія і Німеччина.
- У 2023 році видання The New York Times повідомило, що розвіддані США свідчать нібито про причетність до диверсії "проукраїнської групи". Володимир Зеленський, а також інші офіційні особи в Києві відкинули звинувачення про причетність України до диверсії.