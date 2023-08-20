Одразу за Нідерландами: Данія оголосила про передачу Україні винищувачів F-16

Данія повідомила, що також передасть Україні винищувачі F-16. Відповідну заяву опублікували одразу після рішення Нідерландів про передачу літаків.

Данія прагне, щоб якнайбільше країн приєдналися до коаліції та сприяли боротьбі за свободу України. Варто зазначити, що 18 серпня США дали зелене світло на постачання F-16 в Україну з боку третіх сторін.

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Більше країн готові надати F-16

Разом з Нідерландами Данія оголосила про передачу літаків F-16 одразу після завершення навчань українських пілотів та інженерів. Країна переконана, що винищувачі допоможуть Україні ефективно оборонятися від Росії.

Я пишаюся тим, що Данія разом з Нідерландами передадуть винищувачі F-16 для боротьби України за свободу проти Росії та її безглуздої агресії. Підтримка України з боку Данії є непохитною, і завдяки пожертві літаків F-16 Данія тепер є лідером,

– заявив міністр оборони Данії.

Варто зазначити, що Данія та Нідерланди очолили створення коаліції, що навчатиме українців використовувати F-16. Про створення оголосили на саміті НАТО у Вільнюсі. Разом із дев’ятьма іншими союзниками Данія готуватиме українців – країна закликала союзників долучатися до ініціативи.

Одразу після візиту в Нідерланди Володимир Зеленський зустрінеться з данською владою та бізнесом. Головними темами будуть також постачання Україні винищувачів та розвиток співпраці.

Доленосні рішення про передачу літаків