"Була янголоподібною": спогади одногрупників про Дарію Базилевич, яку вбила Росія у Львові

4 вересня внаслідок російського обстрілу Львова обірвалися життя 18-річної студентки Українського католицького університету Дарії Базилевич. У навчальному закладі пригадали, якою була загибла дівчина.

Того страшного ранку разом із Дарією у власному будинку загинула майже вся її родина – мама та дві сестрички, найменшій з яких було лише 7 років.

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"Кожен, хто на неї дивився, бачив її сяйво"

Дарії було усього 18 років. Вона навчалася на другому курсі за спеціальністю "Культурологія" в Українському католицькому університеті.

У навчальному закладі пригадують, що Дарія Базилевич була особливою. Не лише обдарованою та активною студенткою, але й надзвичайно світлою людиною. Студенти Дарію дуже любили, а тому ніжно називали Дарусею.

Одногрупниця загиблої Ірина Макаревич каже, що Даринка була дуже силою та прекрасною, з сяючими темними очима, схожими на великі галактики.

Вона була дуже, дуже, дуже особливою, якоюсь янголоподібною. Даринка нічого ні про кого поганого не казала. Вона ніколи не конфліктувала, завжди усміхалась. Коли на неї дивився, то бачив її сяйво,

– розповідає подруга.

Ірина згадує, що Дарія завжди старанно готувалася до семінарів і мала теплі стосунки із подругами і родиною.

"Думаю, саме завдяки родині Даринка була такою прекрасною", – припустила одногрупниця.

Дарія Базилевич із одногрупниками / Фото УКУ

Зоряна Верхола, студентка програми філології УКУ, була менторкою Дарії на Курсі служіння. Вона згадує, що загибла завжди усміхалася.

Вона була низького зросту. Останній раз, коли її обіймала, то казала, що вона така маленька, а я така велика. Ми сміялися з того. Якби я знала, що це буде востаннє, то би трошки більше її обіймала,

– зізнається Зоряна.

Зоряна Рибчинська, керівниця бакалаврської програми з культурології, на якій навчалася Дарія Базилевич, зазначає, що "Даруся була цілеспрямованою і відповідальною, і це надихало її друзів та одногрупників".

Дівчина відмінно навчалася. Попри активно навчання, вона також брала участь у низці волонтерських ініціатив. Так, Дарія вважала, що "волонтерство – це не тільки допомога військовим. Ми повинні пам’ятати і про інтелектуальний розвиток країни".