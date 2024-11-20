Падіння з багатоповерхівки в Києві: поліція з’ясовує обставини смерті 11-річного хлопця

У Києві після падіння з багатоповерхівки загинув 11-річний хлопець. Правоохоронці розслідують трагедію та встановлюють причини події.

Про смерть 11-річного хлопця, який випав з вікна багатоповерхового будинку у Дарницькому районі Києва, повідомляє 24 Канал, посилаючись на Національну поліцію Києва.

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Що відомо про загибель 11-річного хлопця у Києві

Загиблий хлопець є мешканцем вищезазначеного будинку.

Тіло дитини знайшли перехожі, які одразу звернулися до правоохоронців.

На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативні групи місцевої та Головної поліції, ювенальні поліцейські, а також судово-медичний експерт, який проводить дослідження. Зараз триває з’ясування всіх обставин цього інциденту.

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