Військовий експерт пояснив, чому Іран не зможе дати Путіну безпілотників

Спершу в Ірані заявляли, що не постачатимуть зброю росії. Однак тепер диктатор путін вийшов з ізоляції й приїхав їх випрошувати особисто.

Однак навряд чи Іран не піде на поступки країні-агресорці. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Ігаль Левін.

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Однак якщо навіть це трапиться, це буде невелика кількість й не найкращої якості. Їх буде недостатньо для повномасштабної війни.

Я взагалі спершу здивувався, що росія хоче отримати в Ірану якісь безпілотники. Однак технології Ірану більш сучасних зразків – вкрадені або взяті з "зворотної розробки",

– пояснив фахівець.

Тобто, це означає, що іранці брали збиті американські дрони й копіювали їх.

Треба звернути на те, що країна вже довший час перебуває під санкціями. У них просто немає можливостей виробляти зброю у такій кількості та хорошій якості.

Крім того, якщо врахувати відносини Ірану з Ізраїлем, навряд чи країна поступиться "зайвою" зброєю.

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