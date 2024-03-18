"Антивоєнний" кандидат Даванков заявив Путіну про важливість перемоги у війні з Україною

Владімір Путін здобув упевнену перемогу на так званих президентських "виборах". Після цього він вирішив зустрітися зі своїми суперниками. Зокрема, Владіславом Даванковим.

Останній під час зустрічі з Владіміром Путіним наговорив чимало про війну проти України. Він підтримав кремлівського диктатора. Для контексту: до цього його називали антивоєнним кандидатом. Але, як ми вже зауважували, усі вони були технічними кандидатами, щоб була видимість вибору для росіян.

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Закликав до перемоги у так званій "СВО"

Даванков під час спілкування з Путіним бідкався на вибухи у Бєлгородській області. Заявляв, що після однієї з атак він зі своєю командою буцімто відвідав Бєлгород наприкінці 2023 року. І що волонтери його партії буцімто допомагали розбирати завали, а сам він спілкувався з рідними загиблих.

Як зазначив Даванков, він їздив по регіонах Росії. І що у ній "люди працюють на перемогу, на нашу спільну перемогу". Повторюємося, мовиться про антивоєнного кандидата. Він також додав, що його фракція теж намагається робити максимум з того, що у неї виходить.

Даванков у підлабузницькій манері почав вихваляти Путіна. Мовляв, він був правим, коли казав, що "у нас спільна мета – перемогти у "спеціальній військовій операції" і досягти стійкого миру". Він також зазначав, що під час своєї кампанії заявляв, що важливо "це протистояння не залишити наступним поколінням, а вирішити поколінню нашому".

Ну і скажу чесно, люди під час зустрічей, вони щиро це говорять і так вважають, що такою людиною можете бути тільки ви. Тільки ви можете вирішити, перемогти в цьому протистоянні,

– додав так званий антивоєнний кандидат.

Як в Україні та світі відреагували на так звані "вибори" у Росії