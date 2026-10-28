"Давно окучують з усіх боків": політолог пояснив лестощі Путіна до Маска

Очільник Кремля Володимир Путін виступив із компліментами на адресу Ілона Маска та публічно назвав його генієм. Політолог Петро Олещук попередив, що росіяни давно підлещуються до мільярдера заради дій проти України.

Про це він розповів в ефірі 24 Каналу. За його словами, розрахунок Москви полягає в тому, що через улесливі слова бізнесмен і далі сприятиме проросійським крокам та створюватиме перешкоди Україні. Експерт додав, що мотивація підприємця може ґрунтуватися як на власних міркуваннях, так і на бізнес-контактах у Росії.

Розрахунок на лестощі та вплив

Аналітик зазначив, що Кремль намагається взаємодіяти з Маском за схемою, яку раніше відпрацював на Дональді Трампі.

Росіяни його в принципі достатньо давно обробляють з усіх боків. Тому тут питання навіть не в лестощах. Питання в тому, що Маск дійсно в багатьох моментах реалізує проросійські рішення,

– наголосив політолог.

Він підкреслив, що очільник Кремля прагне й надалі використовувати американського мільярдера для завдання шкоди інтересам України, і абсолютно не виключено, що той продовжуватиме це робити.

Хоча, чесно кажучи, от для нормальної людини, якщо тебе хвалить злочинець, вбивця і терорист, ну якось це таке собі задоволення. Це швидше, знаєте, як те, що на тебе хтось плює. Але таким людям, як Трамп і Маск, мабуть, нормально,

– підсумував гість ефіру.

Раніше експерт зазначав, що ключовим інструментом тиску Москви на Дональда Трампа є звичайна жадібність та прагнення отримувати фінансовий зиск.