Давно такого не було: росіяни підняли МіГ-31К, через що лунала повітряна тривога

По всій території України лунала повітряна тривога. Причиною стала загроза удару "Кинджалами". Будьте обережними та переходьте до укриття. Це може врятувати вам життя.

За даними моніторингових каналів, існує загроза атаки аеробалістичними ракетами "Кинджал". Власне, їх на собі несе МіГ-31К, який злетів з російського аеродрому.

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Що відомо про загрозу з неба

У ніч проти 6 червня росіяни атакували Україну

Зауважимо, що російські військові продовжують терор мирного населення України. У ніч проти 6 червня вороги атакували нашу країну зі стратегічної авіації.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог з 00:30 по 04:00 атакував Україну крилатими ракетами Х-101/Х-555 повітряного базування. Випускали їх з шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

По всій території України пішли відбої повітряної тривоги. Будьте обережними, покидаючи укриття.Monitor повідомив, що МіГ-31К відійшли від кордонів.Monitor повідомляє, що ворог міг підняти до 7 МіГ-31К. Будь ласка, не ігноруйте сирени.Сирени вили по всій території країни. Залишайтеся в укриттях, адже існує загроза ракетного удару.У Києві пролунала повітряна тривога.Моніторинговий канал Monitor повідомив, що з аеродрому "Саваслейка", що у Росії злетів МіГ-31К. Його також можуть супроводжувати винищувачі Су-30.ЗМІ повідомили, що у Сумській області пролунали вибухи. Мешканців закликали бути обережними.Стало відомо, що Сумська область під загрозою обстрілу. Якщо бути точнішими, то прикордонна її частина.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет,

– кажуть у Повітряних силах.

Там зауважують, що більшість цих крилатих ракет летіли у зону відповідальності повітряного командування "Центр". Якщо конкретніше, то в напрямку столиці

Правило "двох стін" чи укриття

Речниці ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, чому важливо йти до укриття під час повітряної тривоги. За її словами, правило "двох стін" можна використовувати лише у критичних ситуаціях. Вона наголосила, що стіни будинків не можуть надійно захистити, якщо порівняти з повноцінним укриттям.

Воно більше працює у випадку обстрілів, як-от у Херсоні. Тоді, коли ворог зблизька атакує населений пункт і робить це раптово. Себто під час артилерійських або мінометних обстрілів. А от під час ракетної загрози слід перебиратися до укриття.