Дає покази, щоб виторгувати режим домашнього арешту, – Фесенко про Чауса

Суд ухвалив рішення провести засідання щодо справи екссудді Чауса в закритому режимі. У підсумку, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Чаусу залишили незмінним.

На думку політичного експерта Володимира Фесенка, така ситуація була прогнозованою, бо Чаус торгується. Він хоче гарантувати собі умовний термін.

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Прокурори вимагали змінити домашній арешт на утримання в слідчому ізоляторі. Однак суд не задовольнив їхнє прохання.

"Тобто він (Чаус – 24 канал) дає якісь покази, але лише частково, щоб зараз виторгувати режим домашнього арешту, щоб не в СІЗО бути. Це гарантії певної безпеки, гарантії умовного покарання", – пояснює Фесенко.

Чому не оприлюднюють покази Чауса

За словами політичного експерта, Чаус вже дав певні покази, але їх не оприлюднюють. Причиною є те, чекають певного моменту, коли це застосувати.

"Щоб інформаційно не перебивати ключові події. Наступного тижня ключові теми – Кримська платформа, 30-річчя Незалежності", – зазначив Фесенко.

Тому на серйозну розкрутку теми, вочевидь, не варто очікувати раніше ніж на початку нового політичного сезону, який розпочнеться у вересні. Крім того, за словами адвоката Чауса, підозрюваному важко брати участь у судовому процесі.

"Я не можу зазначити, де він знаходиться. Чаус продовжує перебувати під охороною Служби безпеки України. Допомоги він потребує. Слух і зір у нього потрохи відновлюються, однак цього недостатньо для того, щоб він міг самостійно читати документи", – розповів адвокат Ростислав Кравець.

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Адвокат зазначив, що на стан здоров'я екссудді вплинуло те, що він пройшов довгий шлях пішки, коли його знайшли в одному з сіл Вінницької області. Чаус має проблеми з ногами.

Як відбулося судове засідання

Апеляційна палата вищого антикорупційного суду 16 серпня розглянула зміну запобіжного заходу екссудді Миколі Чаусу. Розпочали засідання адвокати скандального судді з того, що подали клопотання про відвід суддів, яке колегія його не задовольнила.

Потім адвокати вимагали провести засідання в закритому режимі. Мовляв, відкрите наражатиме підозрюваного на небезпеку. Таке прохання здивувало суддів.

Як може відбутися наражання на небезпеку вашого клієнта, який знаходиться під заходами безпеки в умовах, коли учасники процесу у цьому залі, а журналісти знаходяться в іншому, де здійснюється відеотрансляція,

– запитав суддя Вищого антикорупційного суду Микола Гловатов.

Адвокат Кравець відповів, що є відкрита інформація і вона може нести небезпеку для СБУ й самого Чауса. Доповнити адвоката весь час намагався підозрюваний у хабарництві суддя. Врешті, йому це вдалося, проте захисник не дав можливості повністю висловити думку.

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