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      Дайте 5-10 років, і кров буде забута, – Коломойський про війну з Росією

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      Коломойський висловився про війну з Росією
      Коломойський висловився про війну з Росією / 5.ua

      Український олігарх Ігор Коломойський підтримує припинення війни на Донбасі та відновлення відносин між Україною та Росією.

      Про це оліхарг заявив в інтерв’ю The New York Times.

      До речі: Помічник Зеленського Шефір їздив в офіс Коломойського: "Схеми" з'ясували навіщо

      Коломойський вважає, що США використовують Україну в своїх геополітичних цілях.

      Люди хочуть миру, доброго життя і припинення війни. А ви, США, підштовхуєте нас бути у війні, і навіть не даєте нам на це грошей,
      – заявив Коломойський.

      Олігарх стверджує, що у 2014 році він уже показав, що "не хоче бути з Росією". За його словами, "відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України".

      Нагадаємо. Коломойський називав війну на Донбасі громадянським конфліктом. Він стверджував, що конфлікт на Донбасі "ніким не інспірований, ніякої Росією", при цьому він визнавав, що там є російська техніка.

      Зауважимо, що Олігарх Ігор Коломойський уже заявляв, що Сполучені Штати опосередковано підтримують "конфлікт на Донбасі", адже надають Україні військову техніку, серед якої і протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

      Коломойський і влада: що треба знати

      • Володимиру Зеленському постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського ще під час передвиборчої кампанії. Глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1".
      • Бізнесмен повернувся в Україну якраз через деякий час після перемоги Зеленського у другому турі виборів. До того Коломойський жив за кордоном два роки.
      • Оточення теперішнього президента стверджує, що олігарх не має на нього жодного впливу. Однак сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.
      • Офіс Президента очолює Андрій Богдан – ексюрист Коломойського.

      До речі: Гончарук про вплив Коломойського: не залежимо від жодного олігарха

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини політики Новини Росії Новини США Ігор Коломойський Операція Об'єднаних сил
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