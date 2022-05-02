ДБР на Одещині затримало 12 підозрюваних у диверсіях і підготовці заколотів до 2 травня

Державне бюро розслідувань продовжує проводити роботу щодо виявлення ворожих ДРГ, колаборантів й інших злочинців, які намагаються дестабілізувати ситуацію в країні.

Особлива увага приділяється Одещині, оскільки російські окупанти не полишають планів захоплення регіону. Правоохоронці провели спецоперацію, у ході якої затримали організаторів та виконавців можливих диверсій і провокацій, що готувалися на – восьму річницю Дня протистояння 2 травня.

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Були перевірені десятки осіб з-поміж криміналітету й можливих колаборантів, які могли під керівництвом спецслужб Росії дестабілізувати ситуацію в області,

– повідомили у ДБР.

У підсумку співробітники Державного бюро розслідувань спіймали 12 людей, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів. За оперативною інформацією, зловмисники також вели активу роботу над підбуренням одеситів до масових безпорядків у місті.

Правоохоронці провели обшуки

Правоохоронці провели обшуки у приватному будинку одного із затриманих і виявили:

автомати;

кулемети;

гранати;

пістолети;

набої;

прапори з комуністичною символікою;

медалі;

антиукраїнські книги;

агітаційні брошури.

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за статтею про державну зраду. Всіх зловмисників було передано Службі безпеки України для подальших процесуальних дій.

За задумами ворога, реалізувати план мали у річницю Дня протистояння – 2 травня.

ДБР затримала 12 підозрюваних у диверсіях / Фото Державного бюро розслідувань

В Одесі шукали колаборантів

Правоохоронці у ході масштабного розслідування виявили склад зброї диверсантів 30 квітня.

З того часу співробітники ДБР розпочали шукати злочинців, які працювали на спецслужби Росії.

Тоді також стало відомо, що вороги осіли в області ще раніше. Через кілька днів їх затримали.

День протистояння: що відомо

У 2014 році в Одесі перед футбольним матчем "Чорноморця" та "Металіста" сталися масштабні сутички між уболівальниками, які йшли вулицями міста з мирною ходою "За єдину Україну", та проросійськими диверсантами "Антимайдану", що надумали зірвати захід і влаштувати провокації.

Історичний центр міста перетворився на справжнє поле бою. Спочатку в хід пішла піротехніка, згодом і бруківка. Далі – перші постріли та перші загиблі. Внаслідок зіткнень загалом загинуло 48 людей.