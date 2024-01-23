Військовослужбовиця отримала майже 500 тисяч гривень "бойових" виплат, ухиляючись від служби

Працівники ДБР 23 січня повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин Запоріжжя. Повідомляється, що через його "недбалість" відсутня на службі жінка отримала майже 500 тисяч гривень "бойових" виплат.

Відомо, що раніше військовослужбовиця була переведена з однієї частини до іншої. Втім, вона вирішила залишитись вдома і безпідставно не поїхала на службу.

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Жінка незаконно отримала майже 500 тисяч гривень

За даними ДБР, заступник командира військової частини протягом п’яти місяців "не помічав" відсутності військовослужбовиці та не інформував командира про цей факт. Через це жінці нараховували щомісячне грошове забезпечення, у тому числі додаткові винагороди на загальну суму 495 тисяч гривень.

Відомо, що внаслідок цього чоловікові оголосили підозру.

Заступник командира військової частини підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану,

– мовиться в повідомленні ДБР.

Стаття, у якій звинувачують чоловіка, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. Наразі проводиться робота для відшкодування завданих державі збитків.

Військовому посадовцю повідомили про підозру / Фото Державного бюро розслідувань

Матеріали щодо військовослужбовиці виділені в окреме провадження. Станом на зараз триває досудове розслідування.

У Державному бюро розслідувань також зазначили, що процесуальне керівництво здійснює Маріупольська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

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