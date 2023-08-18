Довідки про непридатність по 370 тисяч гривень: у Києві викрили голову ВЛК

Голова однієї з ВЛК у Києві виготовляв довідки про непридатність до військової служби. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

Оприявнюються факти не тільки зловживань працівників ТЦК, але й ВЛК. Нагадаємо, Володимир Зеленський, оголошуючи 11 серпня про звільнення всіх обласних військкомів, анонсував і засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій.

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Про що розповіли правоохоронці

Голова військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки у Києві виготовляв для військовозобов'язаних чоловіків цілий пакет фіктивних документів, а відтак передавав їх своїм спільникам. Папери свідчили про нібито непридатність до військової служби, а коштувала така послуга 10 000 доларів для однієї особи – це майже 370 тисяч гривень!

Працював голова ВЛК не сам, а був спільником осіб, яких ДБР викрило раніше. Так, це були начальник одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ та начальник Голосіївського районного ТЦК та СП – їх викрили на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку на початку серпня 2023 року.

Начальник одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ і організував цю схему. Державне бюро затримало його під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам – за це він отримав 30 000 доларів. Начальника Голосіївського військкомату затримали через день.

Правоохоронці задокументували декілька випадків видачі фіктивних документів.

Затримання голови однієї з київських ВЛК / Фото ДБР

Правопорушники повідомлено про підозру у службовому підробленні. Санкція статті передбачає штраф до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наразі триває досудове слідство та з'ясовують, чи не був причетний до схеми хтось іще.

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Напевно, найважливішою інформацією є те, що обласні військкоми уже почали залишати свої посади відповідно до рішення президента.