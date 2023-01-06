Сальдо хоче пізнати "Радість сексу": ДБР знайшло "цікаві" книги під час обшуків у гауляйтера

Працівники ДБР провели обшук у головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо. У його маєтку було знайдено докази про воєнні злочини в Україні.

У ДБР інформують, що провели обшуки в маєтку Сальдо, а також за місцем проживання поплічників зрадника. Під час обшуків виявлено документи Росії з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України.

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У Сальдо знайшли довідки на патріотів та активістів

Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких занотувались особливості законодавства Росії,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів.

Як пише пресслужба ДБР, окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо. "Поряд з такими виданнями, як "Императрица Екатерина ІІ", "Россия. Великия Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", сусідить посібник "Радость сексу. Книга о премудростях любви".

Також у Сальдо знайшли багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок.

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